Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк наголошує на важливості створення в Україні спільних підприємств, насамперед військово-промислового комплексу, з країнами-партнерами.

"Не хочу, щоб ми перетворилися у ще один сировинний придаток великого військово-промислового комплексу Європи на аутсорсі, коли великі компанії роблять кінцеву технологічну продукцію, а ми вечорами щось "шиємо". Тому без інвестицій в R&D (дослідження та розробки - ІФ-У) це можливо тільки одним шляхом - через створення спільних підприємств. Більше того, щоб були такі підприємства з нашими партнерами, маємо бути в спільній зоні безпеки, бо це передача технологій, а отже, питання національної безпеки", - сказав Яценюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що якщо Україна не буде членом НАТО і не матиме гарантій щодо збереження секретів партнерів, "ми далі можемо складати дрони, які будуть придумувати інші".

"Чуємо сьогодні багато розмов про наміри розміщувати виробництва в Україні. Повірте, основа буде там, де хочуть посилювати свій оборонний комплекс. А тому потрібно домовлятися і працювати, щоб безпековий сегмент економіки став одним з ключових в Україні. Так має бути. Наш досвід - топовий світовий бренд. Коли ти кажеш, що продаєш продукцію українського виробництва і вона довела свою ефективність на полі бою з російською озброєною до зубів армією, - цей товар котирується на зовнішніх ринках", - сказав голова КБФ.

Він переконаний, що після війни Україна на найближче десятиліття може стати одним із ключових елементів нової економіки світу – "економіки безпеки".

"Ми увійшли у новий світ… Ми у ситуації, коли без безпеки не буде ані економічного зростання, ані економічної стабільності. Тому інвестиції в військово-промисловий комплекс і взагалі промислове військове виробництво – ключова частина економіки на найближчі десятиліття… Тому вкладення в оборонку, у свою безпеку – це інвестиція в завтрашній день кожної країни", - наголосив Яценюк.