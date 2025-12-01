5 грудня відбудеться 11-й Київський Безпековий Форум для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ

5 грудня 2025 року у столиці відбудеться 11-й Київський Безпековий Форум для молоді під назвою GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, який проведе Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Молодіжний Київський Безпековий Форум – щорічна платформа для обговорення викликів та можливостей, що стоять перед молодими українцями в умовах триваючої війни.

Цьогорічний захід підкреслить важливу роль української молоді та її зростаючий внесок у захист, інновації та відновлення країни. Форум об'єднає 150 молодих лідерів та лідерок з усієї України.

Тема «Програмуй майбутнє» відображає подвійну суть оборони України – моральну й технологічну. Сучасне покоління не тільки бореться на полі бою, але й пише новий код нації: такий, що поєднує штучний інтелект, кіберзахист та цифрові інновації з незмінними цінностями мужності, чесності, самопожертви та стійкості.

Гостями цьогорічного Форуму стануть військові, дипломати, відомі волонтери та громадські діячі, експерти з питань безпеки та міжнародних відносин, фахівці з оборонних технологій. В межах Форуму також передбачені практичні воркшопи.

Учасники Форуму отримають нові знання, унікальний досвід та приналежність до спільноти лідерів нового покоління. Для них буде можливість пройти конкурс на стажування у Фонді у період підготовки до щорічного основного Київського Безпекового Форуму, що традиційно відбувається у квітні.

Програма заходу буде оприлюднена найближчим часом на сайті та у соцмережах Фонду та Форуму.

Для акредитації медіа необхідно заповнити форму. Акредитація завершується у четвер, 4 грудня, о 16:00. Підтвердження акредитації та місце проведення заходу будуть надіслані на e-mail, вказаний при реєстрації. Контакти для медіа: тел. +38 050 352 50 30, e-mail [email protected]

«Відкрий Україну» – міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року з ініціативи Арсенія Яценюка. Метою є зміцнення та розвиток авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.