Інтерфакс-Україна
Промо
11:37 01.12.2025

5 грудня відбудеться 11-й Київський Безпековий Форум для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ

2 хв читати
5 грудня відбудеться 11-й Київський Безпековий Форум для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ

5 грудня 2025 року у столиці відбудеться 11-й Київський Безпековий Форум для молоді під назвою GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, який проведе Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Молодіжний Київський Безпековий Форум – щорічна платформа для обговорення викликів та можливостей, що стоять перед молодими українцями в умовах триваючої війни.

Цьогорічний захід підкреслить важливу роль української молоді та її зростаючий внесок у захист, інновації та відновлення країни. Форум об'єднає 150 молодих лідерів та лідерок з усієї України. 

Тема «Програмуй майбутнє» відображає подвійну суть оборони України – моральну й технологічну. Сучасне покоління не тільки бореться на полі бою, але й пише новий код нації: такий, що поєднує штучний інтелект, кіберзахист та цифрові інновації з незмінними цінностями мужності, чесності, самопожертви та стійкості.

Гостями цьогорічного Форуму стануть військові, дипломати, відомі волонтери та громадські діячі, експерти з питань безпеки та міжнародних відносин, фахівці з оборонних технологій. В межах Форуму також передбачені практичні воркшопи.

Учасники Форуму отримають нові знання, унікальний досвід та приналежність до спільноти лідерів нового покоління. Для них буде можливість пройти конкурс на стажування у Фонді у період підготовки до щорічного основного Київського Безпекового Форуму, що традиційно відбувається у квітні.

Програма заходу буде оприлюднена найближчим часом на сайті та у соцмережах Фонду та Форуму.

Для акредитації медіа необхідно заповнити форму. Акредитація завершується у четвер, 4 грудня, о 16:00. Підтвердження акредитації та місце проведення заходу будуть надіслані на e-mail, вказаний  при реєстрації. Контакти для медіа: тел. +38 050 352 50 30,   e-mail [email protected]

«Відкрий Україну» – міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року з ініціативи Арсенія Яценюка. Метою є зміцнення та розвиток авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок. 

Теги: #відкрий_україну #кбф #київський_безпековий_форум #яценюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 20.11.2025
Тези т.зв. "мирного плану" Путін обговорював з Трампом в Анкориджі, з корупційним скандалом він не пов'язаний – Яценюк

Тези т.зв. "мирного плану" Путін обговорював з Трампом в Анкориджі, з корупційним скандалом він не пов'язаний – Яценюк

13:53 10.11.2025
Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

13:52 10.11.2025
РФ бомбардує українську енергетику, щоб спинити надання Україні далекобійної зброї, - Яценюк

РФ бомбардує українську енергетику, щоб спинити надання Україні далекобійної зброї, - Яценюк

13:17 10.11.2025
ТЕС ДТЕК зазнали атак 5-6 балістичних ракет останнім часом - Сахарук

ТЕС ДТЕК зазнали атак 5-6 балістичних ракет останнім часом - Сахарук

12:00 08.11.2025
Яценюк: В Україні економіка воєнного часу, а її майбутнє – спільні підприємства в сфері ВПК (Ч. 2)

Яценюк: В Україні економіка воєнного часу, а її майбутнє – спільні підприємства в сфері ВПК (Ч. 2)

11:56 08.11.2025
В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

11:38 08.11.2025
Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

15:14 23.09.2025
Зеленський порозумівся з Трампом і переконає його в необхідності відповісти на дії РФ, переконаний Яценюк

Зеленський порозумівся з Трампом і переконає його в необхідності відповісти на дії РФ, переконаний Яценюк

20:25 24.06.2025
Київський безпековий форум закликав до рішучих дій на підтримку України під час події в Гаазі

Київський безпековий форум закликав до рішучих дій на підтримку України під час події в Гаазі

15:00 11.06.2025
Ми не відійдемо від України - міністр оборони Бельгії

Ми не відійдемо від України - міністр оборони Бельгії

ОСТАННЄ

Fotbo відкриває серверну локацію в Німеччині: що це означає для користувачів і чому цей сервіс вартий уваги

ЄС інвестував 19.5 млн євро в модернізацію професійної освіти України: результати EU4Skills

КОД: культура, освіта, духовність - конкурс молодих талантів у Києві

Гігабітний інтернет за 100 грн/місяць — спеціальна пропозиція від Київстар

Народні прикмети про обручки: що потрібно знати перед купівлею

ТОП-5 лайфхаків, як зробити кухню затишною

Відновлення України: як компанія допомагає відбудовувати домівки після війни

Печиво за підпискою: під Києвом запустили food startup, що планує змінити правила гри

MOYO та БФ "ГАВКІТ" запустили спільний соціальний проєкт на підтримку тварин у прифронтових зонах

Критерії вибору надійного постачальника: як знайти професійний магазин медичного обладнання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА