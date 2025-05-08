Інтерфакс-Україна
Події
12:07 08.05.2025

Велика Британія та Франція готуються до будь-якої можливості припинення вогню, щоб допомогти Україні скористатися цією можливістю, закріпити її, - Радакін

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Велика Британія та Франція готуються до будь-якої можливості припинення вогню, щоб допомогти Україні скористатися цією можливістю, закріпити її, - Радакін

Велика Британія та Франція готуються до будь-якої можливості припинення вогню, щоб допомогти Україні скористатися цією можливістю, закріпити й примножити її, заявив начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Девід Радакін.

"Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну. Підтримуватиме Україну в нинішній боротьбі. Також Велика Британія та Франція готуються до будь-якої можливості припинення вогню, щоб допомогти Україні скористатися цією можливістю, закріпити й примножити її, а також допомогти Україні здобути впевненість у тому, що це приведе її до миру, добробуту та стійкого збереження цих безцінних свобод", - сказав він під час відеозвернення на 17-му щорічному Київському безпековому форумі під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

За словами Радакіна, це, своєю чергою, потребує довгострокової постійної підтримки України та українських Збройних сил, аби ця впевненість зберігалася в майбутньому і аби українці знали, що зможуть стримати агресора і дати йому відсіч.

Він наголосив, що боротьба, яку веде український народ, "є втіленням тієї самої моральної та інтелектуальної сили та ясності, якими ми всі щиро захоплюємося". Радакін додав, що "ця боротьба породжує широку дискусію по всій Європі, а також у світі, але насамперед у Європі, про те, що ми повинні оберігати, плекати й захищати ті свободи, які були здобуті 80 років тому".

"Це не щось із минулого. Це наша реальність. І саме Україна сьогодні стоїть на передовій, демонструючи всім, чому так важливо берегти ці свободи, що відбувається, коли на ці свободи здійснюють напад, і що означає боронити їх", - додав він.

Теги: #ksf #ksf2025 #радакін_тоні #відкрий_україну

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