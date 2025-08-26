Інтерфакс-Україна
Події
17:40 26.08.2025

Зеленський обговорив з адміралом Радакіним та його наступником підтримку України та роботу Коаліції охочих

1 хв читати
Зеленський обговорив з адміралом Радакіним та його наступником підтримку України та роботу Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленький повідомив про зустріч з начальником Штабу оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландції адміралом Ентоні Радакіном та його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном.

"Обговорили подальшу підтримку України: ситуацію на фронті, потреби наших воїнів і постачання необхідного озброєння, фінансування українського виробництва дронів та спільні проєкти. Говорили й про дипломатичні зусилля для закінчення війни та досягнення реального і стійкого миру. Маємо максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки. Тому детально говорили й про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах коаліції охочих", - написав Зеленський в Телеграм за підсумками зустрічі.

Радакін та Найтон перебувають з візитом у Києві. Минулий візит Радакіна до України був у середині липня поточного року.

Теги: #радакін_тоні #зустріч #зеленський

