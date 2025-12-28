Інтерфакс-Україна
Події
10:29 28.12.2025

Енергетики ДТЕК повернули світло 748 тис. киян після масованої ворожої атаки

Фото: ДТЕК

В енергохолдингу ДТЕК повідомили про повернення світла на об’єкти критичної інфраструктури та в оселі киян після масованої ворожої атаки в ніч на 27 грудня.

"748000 родин знову зі світлом після масованої атаки. Нам вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки столиці після вчорашньої атаки", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Там зазначили, що в моменті кількість родин Києва, які залишились без електрики через обстріли, доходила майже до 750 тисяч.

Станом на ранок неділі, 28 грудня, Правий берег Києва повернувся до графіків відключень.

Водночас ситуація на Лівому березі столиці залишається складнішою, "через перевантаження пошкоджених мереж тут продовжують застосовуватись екстрені відключення".

