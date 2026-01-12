Україна формує Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання – Кулеба

Україна формує Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання для швидкого відновлення після атак, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Формуємо Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання. Саме такі рішення дозволяють швидко відновлювати критичну інфраструктуру після атак. Наші першочергові потреби передали норвезькій делегації під час зустрічі", - написав він у телеграмі.

Кулеба повідомив, що обговорив з з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспеном Бартом Ейде енергетична стійкість України, зокрема будівництво фізичного захисту енергетики.

За його словами, в понеділок Норвегія оголосила про виділення близько 400 млн доларів для нагальних потреб України цієї зими.

Міністр наголосив також, що теплоцентралі залишаються однією з головних цілей російських атак. "Лише під час останнього масованого обстрілу ворог застосував по них понад 20 ракет. Росія намагається спровокувати масштабну гуманітарну кризу – ми робимо все, щоб цього не допустити", - зазначив він.

Окремо сторони обговорили відновлення житла. "Програма Нансена є для нас ключовою: у 2025 році її обсяг сягнув 85 млрд норвезьких крон, що втричі перевищує початкові плани", - підкреслив Кулеба.

За його словами, продовження програми до 2030 року із загальним фінансуванням 205 млрд крон – чіткий сигнал довіри до України.

"Також подякував за підтримку ефективних програм HOPE, RELINC, Re-Power. Так само важливе партнерство з NEFCO – 16 млн євро інвестицій у проєкти енергоефективності", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, і обговорив із ним енергетичну ситуацію в Україні, а також перспективи спільного виробництва зброї. Він подякував Норвегії за сьогоднішнє рішення виділити пакет допомоги Україні на суму $400 млн та за допомогу від самого початку повномасштабної російської агресії.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/7908