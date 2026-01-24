Інтерфакс-Україна
17:25 24.01.2026

В лівобережній частині Києва відновлено водопостачання – Київводоканал

В лівобережній частині Києва відновлено водопостачання – Київводоканал

В Києві відновлено водопостачання лівобережної частини міста, повідомляє пресслужба Київводоканалу в соцмережі Facebook.

"Нагадуємо мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена", - уточняється в повідомленні.

Зазначається, що фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання міста.

Теги: #київводоканал #лівий_берег_києва #водопостачання #відновлення

