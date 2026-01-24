В лівобережній частині Києва відновлено водопостачання – Київводоканал

В Києві відновлено водопостачання лівобережної частини міста, повідомляє пресслужба Київводоканалу в соцмережі Facebook.

"Нагадуємо мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена", - уточняється в повідомленні.

Зазначається, що фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання міста.