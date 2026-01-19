Інтерфакс-Україна
19:01 19.01.2026

Мін'юст відновив доступ до Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних

Міністерство юстиції України відновило оприлюднення даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у формі відкритих даних.

"Рішення ухвалене з урахуванням балансу між безпекою в умовах воєнного стану та необхідністю прозорості й підзвітності держави. Відкриті дані залишаються важливим інструментом демократичного врядування та відновлення країни", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначається, відновлення доступу до ЄДР посилює антикорупційний контроль, підвищує довіру інвесторів до українського ринку, створює можливості для розвитку цифрових сервісів і GovTech.

"Водночас безпека — пріоритет. У відкритих наборах даних не публікуються контактні дані, точне місцезнаходження та КВЕДи субʼєктів, що унеможливлює використання інформації на шкоду національній безпеці", - наголошується у повідомленні.

Набори відкритих даних ЄДР вже доступні на сайті Мін’юсту та ДП "НАІС". Також триває процес публікації даних на Єдиному державному порталі відкритих даних.

