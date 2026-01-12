Інтерфакс-Україна
Культура
15:55 12.01.2026

Мінкультури: З 2022 року відновлено 5 закладів культури у сфері управління відомства

2 хв читати
З 24 лютого 2022 року відновлено п’ять закладів культури, які належать до сфери управління Міністерства культури України, повідомили у відомстві.

"За наявною в Мінкульті інформацією, станом на 25.12.2025, починаючи з 24.02.2022 пошкоджень зазнали 2446 закладів культури всіх типів, з них 498 – знищено… Починаючи з 24.02.2022 відновлено 5 закладів культури, які належать до сфери управління Мінкульту", - йдеться у відповіді міністерства на запит "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що протягом минулого року у 4 закладах культури, які належать до сфери управління Мінкультури, здійснювалися заходи щодо їх відновлення, а саме: завершено роботи з демонтажу аварійно небезпечних будівельних конструкцій та вживаються заходи щодо відновлення актової зали Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука; проводиться ремонт (реставрація) системи опалення головного корпусу Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка задля збереження фондів та самої будівлі – пам’ятки архітектури; проводиться ремонт (реставрація) системи опалення, водопостачання та каналізації навчального корпусу Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського; розпочато роботи з реставрації та укріплення будівлі в Одеському державному музичному ліцеї імені професора П. С. Столярського.

Як повідомлялося, у 2025 році внаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини та 261 об’єкт культурної інфраструктури. Загалом від початку повномасштабного вторгнення зазнали руйнувань 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури.

В Україні від початку повномасштабної війни постраждало 808 об’єктів спортивної інфраструктури і 147 об’єктів молодіжної інфраструктури, а відновлено близько 66 об’єкт спортивної інфраструктури та 10 об’єктів молодіжної інфраструктури.

Теги: #мінкультури #заклади #відновлення

