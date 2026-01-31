Інтерфакс-Україна
Культура
11:05 31.01.2026

Molodi, The Elliens і "ЩукаРиба" мають найменше прослуховувань пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

Гурти Molodi, The Elliens і "ЩукаРиба" мають найменшу кількість прослуховувань їх пісень серед фіналістів національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

Зокрема, на офіційному YouTube-каналі "Євробачення Україна" 15 січня були опубліковані повні версії пісень всіх десяти фіналістів нацвідбору.

Наразі, за тиждень до фіналу нацвідбору, в ТОП-3 лідерів за кількість прослуховувань є Valeriya Force з піснею Open Our Hearts (520 тис. переглядів), Jerry Heil з піснею Catharticus (369 тис. переглядів) і LELÉKA з піснею Ridnym (360 тис. переглядів).

Далі по кількості прослуховувань на даний момент артисти розташувалися у такому порядку: Monokate - "ТYТ" (281 тис. переглядів), KHAYAT - "Герци" (271 тис. переглядів), LAUD - Lightkeeper (227 тис. переглядів), Mr. Vel - Do Or Done (197 тис. переглядів), Molodi - legends (185 тис. переглядів), The Elliens - Crawling Whispers (161 тис. переглядів) і "ЩукаРиба" - "Моя земля" (147 тис. переглядів).

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Фінал нацвідбору пройде 7 лютого. Головним гаслом цьогорічного нацвідбору є заклик "Будь унікальним". У складі членів журі нацвідбору будуть Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов і Костянтин Томільченко, а ведучими стануть телеведучі Леся Нікітюк та Тімур Мірошниченко.

Теги: #євробачення #прослуховування #нацвідбір

