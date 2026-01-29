Зірки "Бриджертонів" звернулися до українців

Фото: скріншот Instagram Netflix

Актори серіалу Netflix "Бриджертони" Люк Томпсон та Єрін Ха звернулися до українських глядачів напередодні прем’єри четвертого сезону проєкту у відеозверненні, оприлюдненому на офіційних сторінках платформи Netflix .

Відео оприлюднила стримінгова платформа на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

У зверненні артисти побажали українській аудиторії приємного перегляду та зазначили, що раді представити нові епізоди одного з найуспішніших костюмованих серіалів Netflix.

"Ми раді поділитися з вами новим сезоном "Бриджертонів" і сподіваємося, що ці серії подарують теплі емоції", — сказали актори.

У Netflix уточнили, що 29 січня глядачам стали доступні перші чотири серії нового сезону, тоді як решту епізодів планують оприлюднити наприкінці лютого.

Сюжет четвертого сезону зосереджується на історії Бенедикта Бриджертона, якого родина та світське коло дедалі активніше схиляють до шлюбу. Під час світського прийому герой знайомиться із загадковою жінкою на ім’я Софі Бек, що впливає на подальший перебіг подій. Згодом Бенедикт намагається розшукати незнайомку, не підозрюючи про складні життєві обставини, у яких вона опинилася.

В офіційному акаунті Netflix Ukraine користувачі активно ділилися першими враженнями від прем’єри. Частина користувачів повідомляла, що вже почала перегляд нових серій, та жартома писала про підготовку до марафону епізодів.

Окремі дописувачі звернули увагу й на технічні аспекти трансляції. Зокрема, одна з користувачок зазначила, що зіткнулася з проблемами синхронізації української аудіодоріжки, тоді як англомовна версія, за її словами, працювала коректно.

Представники Netflix Ukraine також відповідали на коментарі підписників, зокрема залишали емоційні реакції на повідомлення фанатів та підтримували дискусію навколо прем’єри.