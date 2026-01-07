Netflix анонсував шостий сезон серіалу "Емілі в Парижі"

Фото: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

Стрімінгова платформа Netflix офіційно анонсувала вихід шостого сезону популярного серіалу “Емілі в Парижі” (Emily in Paris).

Про це повідомляє Variety , наголошуючи, що точна дата прем’єри нового сезону поки не визначена. Серіал із акторкою Лілі Коллінз у головній ролі продовжує стосунки й кар’єрні пригоди героїні Емілі Купер, яка після кількох сезонів у Парижі й останнього — у Римі — залишається однією з найпопулярніших стрічок сервісу.

П’ята частина серіалу, яка вийшла у грудні 2025 року, отримала значну увагу аудиторії та спричинила хвилю обговорень щодо подальшої історії героїні. Саме тому шостий сезон став логічним продовженням франшизи, що зберігає високий рівень переглядів і популярності серед глядачів у різних країнах.

Наразі Netflix не розкриває деталей сюжету чи акторського складу майбутньої частини, але підтвердження про її виробництво вже з’явилося у низці міжнародних ЗМІ.