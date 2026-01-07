Інтерфакс-Україна
Культура
12:12 07.01.2026

Netflix анонсував шостий сезон серіалу "Емілі в Парижі"

1 хв читати
Фото: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

Стрімінгова платформа Netflix офіційно анонсувала вихід шостого сезону популярного серіалу “Емілі в Парижі” (Emily in Paris). 

Про це повідомляє Variety, наголошуючи, що точна дата прем’єри нового сезону поки не визначена. Серіал із акторкою Лілі Коллінз у головній ролі продовжує стосунки й кар’єрні пригоди героїні Емілі Купер, яка після кількох сезонів у Парижі й останнього — у Римі — залишається однією з найпопулярніших стрічок сервісу. 

П’ята частина серіалу, яка вийшла у грудні 2025 року, отримала значну увагу аудиторії та спричинила хвилю обговорень щодо подальшої історії героїні. Саме тому шостий сезон став логічним продовженням франшизи, що зберігає високий рівень переглядів і популярності серед глядачів у різних країнах. 

Наразі Netflix не розкриває деталей сюжету чи акторського складу майбутньої частини, але підтвердження про її виробництво вже з’явилося у низці міжнародних ЗМІ. 

Теги: #netflix #емілі_в_парижі #серіал

