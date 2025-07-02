Netflix показуватиме трансляції NASA з літа 2025 р.

Netflix Inc., найбільший у світі стримінговий сервіс, показуватиме трансляції NASA на своїй платформі з літа поточного року.

"Глядачі зможуть переглянути запуски ракет, виходи астронавтів у космос, звіти про космічні місії, а також захопливі краєвиди Землі з Міжнародної космічної станції", - ідеться у пресрелізі, опублікованому на сайті американського космічного агентства.

Завдяки партнерству з Netflix, науково-дослідницька діяльність NASA стане доступнішою, що надасть змогу агентству розширити взаємодію з глобальною аудиторією, наголошується в повідомленні.

Сукупна аудиторія Netflix перевищує 700 млн осіб.

Трансляції NASA, як і раніше, будуть доступні для безкоштовного перегляду в застосунку і на сайті агентства.

Котирування акцій Netflix підвищуються на 0,7% під час попередніх торгів у середу. З початку поточного року ринкова вартість компанії збільшилася на 45,1% - до $550,52 млрд.