Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

Проєкт постанови про онлайн-трансляції пленарних засідань зареєстровано у Верховній Раді.

Як повідомляє сайт парламенту, проєкт постанови №13719 про деякі питання висвітлення діяльності Верховної Ради дев’ятого скликання зареєстровано у пʼятницю.

Постанова також передбачає дозвіл ЗМІ передавати новини з парламенту в режимі реального часу.

Співавторами постанови стали 76 народних депутатів, які підписали проєкт документа.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") прогнозував, що Верховна Рада може ухвалити постанову у день відкриття 14 сесії парламенту - 2 вересня.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України ЗМІ повідомляли про хід пленарних засідань із затримкою в часі - через годину після їх закінчення.