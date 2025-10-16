10:37 16.10.2025
Проєкт постанови про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з питань гуманітарної політики зареєстровано у Раді
Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana
Проєкт постанови (№14123) про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.
Як повідомлялося, 15 жовтня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України.