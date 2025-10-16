Інтерфакс-Україна
Події
10:37 16.10.2025

Проєкт постанови про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з питань гуманітарної політики зареєстровано у Раді

1 хв читати
Проєкт постанови про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з питань гуманітарної політики зареєстровано у Раді
Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Проєкт постанови (№14123) про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Як повідомлялося, 15 жовтня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України.

Теги: #бережна #проєкт_постанови #віце_премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 15.10.2025
Бережна: Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть спростовувати спекулятивні наративи щодо історичних питань

Бережна: Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть спростовувати спекулятивні наративи щодо історичних питань

12:48 15.10.2025
Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

10:28 15.10.2025
Створення українського контенту, який не є контрпропагандою - один із ключових напрямів культурної політики - Бережна

Створення українського контенту, який не є контрпропагандою - один із ключових напрямів культурної політики - Бережна

15:29 08.10.2025
"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

09:53 03.10.2025
Бережна: готується нове законодавство для розширення фінансових можливостей закладів культури

Бережна: готується нове законодавство для розширення фінансових можливостей закладів культури

12:02 30.08.2025
Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

10:05 26.08.2025
Бережна має намір бути присутньою на церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники

Бережна має намір бути присутньою на церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники

14:33 18.08.2025
Процес розділення Мінкультури і страткомунікацій має завершитися до кінця 2025р, розраховує Бережна

Процес розділення Мінкультури і страткомунікацій має завершитися до кінця 2025р, розраховує Бережна

09:39 05.08.2025
Мінкультури в Японії порушило питання створення Технічного фонду підтримки регіональних медіа України

Мінкультури в Японії порушило питання створення Технічного фонду підтримки регіональних медіа України

11:38 03.08.2025
В Мінкультури обговорюють створення професійної спільноти театральних критиків

В Мінкультури обговорюють створення професійної спільноти театральних критиків

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

ОСТАННЄ

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Президент призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

На Вінниччині виявлено факти незаконного заволодіння землями нацпарку "Кармелюкове Поділля"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

Американська Bell Helicopter розвиватиме свої сервісні центри на території України

Міносвіти запустило цифрову платформу "Освіта для життя"

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

ГУР оприлюднило дані про понад сто суден і капітанів, причетних до підсанкційних російських перевезень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА