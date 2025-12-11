Інтерфакс-Україна
Події
11:22 11.12.2025

Мінкультури запроваджує школу для культурних інституцій та бізнесу щодо приватного партнерства і меценатства - Бережна

Міністерство культури разом з партнерами запроваджує школу, яка буде допомагати культурним інституціям та бізнесу користуватися інструментами публічного приватного партнерства і меценатства, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Сьогодні у нас великий анонс, дякуючи нашим меценатам: МХП, ПУМБ, Київську школу економіки, яка буде адмініструвати це, ЮНЕСКО, скоро ми запустимо школу, яка буде допомагати культурним інституціям та бізнесу пробувати користуватися такими інструментами залучення ресурсів у культуру як публічне приватне партнерство і меценатства", - сказала Бережна конференції "Культура та інвестиції: публічно-приватне партнерство, меценатство, інвестиційні проєкти" в Києві в середу.

За її словами, мета програми - навчити команди формувати цілісні пропозиції для бізнесу та донорів, створювати проєкти з вимірним суспільним ефектом і будувати довгострокові партнерства.

Даний проєкт передбачатиме: відкритий конкурс для культурних інституцій (команди по 3-4 представника); навчальний етап і підготовка проєктних ідей; вибір найсильніших команд за участі бізнесу і донорів; інвестиційна робота над проєктом; фінальний пітчинг - запуск проєктів із підтвердженою підтримкою партнерів.

"Школа запрацює зовсім скоро. Зараз ми готуємо її початок", - додала віцепремʼєр.

Як повідомлялося, 19 червня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №7508 про вдосконалення механізму публічно-приватного партнерства. Закон запроваджує гібридну модель публічно-приватного партнерства, яка поєднує бюджетне фінансування, гранти від міжнародних партнерів та приватні інвестиції. Зміни до законодавства передбачають введення додаткових гарантій для інвесторів, зокрема щодо стабільності умов договору.

4 грудня Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про меценатську діяльність у сфері культури. Проєкт закону запускає нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством і пропонує заохочення для меценатів. Серед пропонованих напрямів меценатської діяльності: підтримка матеріально-технічної бази закладів культури; будівництво, реконструкція, реставрація, реновація; створення і промоція національного культурного продукту; підтримка фестивалів, виставок, конкурсів, аукціонів. Серед видів меценатства: пожертва коштів, будівель, майна, земні, транспорту; безоплатне надання послуг і виконання робіт; закупівля та передача обладнання та інвентарю. Держава підтримуватиме мецената через: державні нагороди і почесні відзнаки; можливість увічнення імені мецената; інші форми сприяння передбачені законодавством.

Україна запровадить відшкодування внесків для меценатів у сфері культури в 2026 році.

Теги: #бережна #мкск #конференція

