19:02 31.12.2025

Двоє українських моряків, захоплених піратами у водах Західної Африки, звільнені з полону – МЗС

Звільнені з полону дев’ять моряків, яких захопили пірати у водах Екваторіальної Гвінеї, двоє з них – громадяни України, повідомив у середу Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Гарна новина напередодні Нового 2026 року! Завдяки активним зусиллям судновласника та його представників, а також безпосередньому сприянню колег з посольства України в Республіці Сенегал, 25 грудня 2025 року були звільнені з полону дев’ять моряків, захоплених піратами. Серед них - двоє громадян України… Радіємо поверненню моряків з полону та дякуємо всім причетним за ефективну роботу!" - йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту у Facebook.

У Консульській службі нагадали, що 3 грудня судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Тоді пірати викрали дев'ять членів екіпажу, зокрема й двох наших співвітчизників.

 

