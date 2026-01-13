Комітет нацбезпеки у вівторок підтримав звільнення Малюка з посади очільника СБУ - нардепи

Фото: СБУ

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у вівторок підтримав подання президента України про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби національної безпеки (СБУ), повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Комітет ВРУ з питань оборони переглянув вчорашнє рішення….. За – 12, утримався – 1, проти - 5 (Костенко, Бобровська, Івченко, Рахманін, Фріз). Тобто станом на зараз подання президента про звільнення Малюка з посади голови СБУ підтримано комітетом", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Сьогодні буде голосування у Раді (я думаю вже 226+ зібрали теж)", - додав він. "Коротко: Опозиція вимагала доповідь Малюка; Влада запевняла що все ок", - описав ситуацію Железняк.

За його словами, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія "підтвердив, що поки не буде внесення голови СБУ на призначення: "Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича, я не знаю що буде з Хмарою. Шанси буде чи не буде- як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю. Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати Альфою. Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ".

Нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") також повідомив про рішення комітету. "Комітет з нацбезпеки передумав, і все таки рекомендував Раді підтримати відставку Малюка. Будемо розглядати це сьогодні. Певно, вчора ввечері на засіданні фракції "Слуг народу" хтось був дуже переконливим)", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у понеділок, 12 січня, комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав включення до порядку денного сесії Верховної Ради звільнення Малюка з посади очільника СБУ. Як повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), лише 7 народних депутатів були за таке рішення, 6 проголосували проти, а 2 - утримались.