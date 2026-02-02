Інтерфакс-Україна
Події
14:25 02.02.2026

Правоохоронці заблокували низку схем ухилення від мобілізації та виїзду за кордон в різних регіонах України

2 хв читати
Правоохоронці заблокували низку схем ухилення від мобілізації та виїзду за кордон в різних регіонах України
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили вісім нових схем ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону України, повідомляється на сайті СБУ в понеділок.

За результатами комплексних заходів затримано 16 організаторів оборудок, учасники яких пропонували свою допомогу в уникненні призову за хабарі в розмірі від $3 до 16,5 тис.

"У Харкові військова контррозвідка СБУ затримала контрактника, який пропонував мобілізованим втекти до ЄС через лісові масиви західних областей України. Для втечі він обіцяв залучити знайомих "слідопитів" з прикордоння, які мали провести клієнтів до сусідньої країни в обхід КПП", - йдеться в повідомленні.

У Львові військові контррозвідники СБУ затримали керівника підрозділу навчального центру ЗСУ, який організував для мобілізованих канал самовільного залишення режимного об’єкта. "Він задіяв своїх знайомих з медчастини, які робили клієнтам фіктивне направлення на лікування за периметр військової частини, до якої вони потім не поверталися", - повідомили в СБУ.

У Чернівцях викрито сімох ділків, які через зв’язки у територіальних центрах комплектування підробляли документи про фіктивне зарахування на військову службу.

У Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який через знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) продавав фіктивні довідки про 3-тю групу інвалідності.

"У Вінницькій області на гарячому затримано 49-річного безробітного, який на власному авто підвозив ухилянтів до кордону та підказував шляхи втечі лісовими стежками до Молдови", - розповіли у спецслужбі.

У Житомирській області затримано двох посадовців ТЦК та їхнього колишнього колегу, які за хабарі знімали осіб, що ухилялися від призову, з розшуку. В Полтавській області викрито ділка, який через лікаря-терапевта оформлював фіктивні довідки про догляд за хворими родичами. У Донецькій області затримано підприємця, який торгував підробленими меддовідками військово-лікарської комісії та зарахування до тилових підрозділів, при цьому він залучав знайомих посадовців ВЛК і ТЦК.

"Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон); чч. 1, 2, 3 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Теги: #ухилянти #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 02.02.2026
СБУ: продавчиня магазину в Сумах коригувала ворожі удари

СБУ: продавчиня магазину в Сумах коригувала ворожі удари

10:47 30.01.2026
СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

20:25 29.01.2026
Зеленський: Є хороші результати СБУ в протидії операціям РФ проти нашої держави

Зеленський: Є хороші результати СБУ в протидії операціям РФ проти нашої держави

12:25 29.01.2026
СБУ затримала 16-річного юнака з Хмельниччини, який готував для ворога підрив на станції Укрзалізниці

СБУ затримала 16-річного юнака з Хмельниччини, який готував для ворога підрив на станції Укрзалізниці

10:18 29.01.2026
СБУ: Затримано російського "крота", який готував атаку РФ на морські дрони Sea Baby та Magura

СБУ: Затримано російського "крота", який готував атаку РФ на морські дрони Sea Baby та Magura

11:06 27.01.2026
ДБР: Посадовці РДА Києва "продавали" фіктивне опікунство для ухилення від мобілізації

ДБР: Посадовці РДА Києва "продавали" фіктивне опікунство для ухилення від мобілізації

13:32 15.01.2026
СБУ: викрито ще 9 схем для ухилянтів, серед фігурантів - заступниця декана вишу, лікарі та військові ТЦК

СБУ: викрито ще 9 схем для ухилянтів, серед фігурантів - заступниця декана вишу, лікарі та військові ТЦК

13:31 02.12.2025
У Києві викрили начальника райвідділу Центру пробації на оформленні фейкового опікунства за важкохворими родичами - СБУ

У Києві викрили начальника райвідділу Центру пробації на оформленні фейкового опікунства за важкохворими родичами - СБУ

14:23 14.11.2025
СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України

13:27 07.11.2025
Депутат однієї з міськрад Вінниччини "купив" дівчину з інвалідністю заради відстрочки

Депутат однієї з міськрад Вінниччини "купив" дівчину з інвалідністю заради відстрочки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

Чинний глава ОБСЄ та генсек організації прибули до Києва

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ОСТАННЄ

У Харкові двоє постраждалих – мер

Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією 4-5 лютого в Абу-Дабі - ЗМІ

56% опитаних в Україні респондентів позитивно ставляться до Папи Римського Лева XIV

Дробович про ситуацію з НВМК: На кладовищі вже знайшли спочинок захисники, скасування рішення про передачу землі назад цього не поверне

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують танкерний флот РФ

Дві людини загинули і троє зазнали поранень внаслідок нічного удару по Олексієво-Дружківці

Швеція передала українським військовим медикам засіб для поповнення рідини в організмі

Найближчі дні в Україні будуть дуже холодними, невеликий сніг пройде лише у деяких областях

Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

Землетрус магнітудою 4,8 відбувся в акваторії Азовського моря біля Казантипу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА