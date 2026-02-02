Правоохоронці заблокували низку схем ухилення від мобілізації та виїзду за кордон в різних регіонах України

Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили вісім нових схем ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону України, повідомляється на сайті СБУ в понеділок.

За результатами комплексних заходів затримано 16 організаторів оборудок, учасники яких пропонували свою допомогу в уникненні призову за хабарі в розмірі від $3 до 16,5 тис.

"У Харкові військова контррозвідка СБУ затримала контрактника, який пропонував мобілізованим втекти до ЄС через лісові масиви західних областей України. Для втечі він обіцяв залучити знайомих "слідопитів" з прикордоння, які мали провести клієнтів до сусідньої країни в обхід КПП", - йдеться в повідомленні.

У Львові військові контррозвідники СБУ затримали керівника підрозділу навчального центру ЗСУ, який організував для мобілізованих канал самовільного залишення режимного об’єкта. "Він задіяв своїх знайомих з медчастини, які робили клієнтам фіктивне направлення на лікування за периметр військової частини, до якої вони потім не поверталися", - повідомили в СБУ.

У Чернівцях викрито сімох ділків, які через зв’язки у територіальних центрах комплектування підробляли документи про фіктивне зарахування на військову службу.

У Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який через знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) продавав фіктивні довідки про 3-тю групу інвалідності.

"У Вінницькій області на гарячому затримано 49-річного безробітного, який на власному авто підвозив ухилянтів до кордону та підказував шляхи втечі лісовими стежками до Молдови", - розповіли у спецслужбі.

У Житомирській області затримано двох посадовців ТЦК та їхнього колишнього колегу, які за хабарі знімали осіб, що ухилялися від призову, з розшуку. В Полтавській області викрито ділка, який через лікаря-терапевта оформлював фіктивні довідки про догляд за хворими родичами. У Донецькій області затримано підприємця, який торгував підробленими меддовідками військово-лікарської комісії та зарахування до тилових підрозділів, при цьому він залучав знайомих посадовців ВЛК і ТЦК.

"Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон); чч. 1, 2, 3 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.