Дві людини загинули і троє зазнали поранень внаслідок нічного удару по Олексієво-Дружківці

Дві цивільні особи загинули та ще три зазнали поранень в Олексієво-Дружківці (Донецька обл.) через скид ворогом авіабомби на житловий будинок минулої ночі, це були члени однієї родини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни скинули авіабомбу просто на житловий будинок, де перебувала сім’я з 5 людей: подружжя і троє дітей. Загинули батько і повнолітній син, поранення отримали мати, 16-річна донька і 11-річний син", - написав Філашкін у телеграм-каналі у понеділок.

Він зазначив, що ця сім’я у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, але у грудні самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки. "Поруч зі співчуттям вирує і обурення, адже батьки свідомо ухвалили рішення кинути далекий від фронту регіон і повернути власних дітей під ворожі бомби. Не знаю, скільки ще таких історій треба, щоб нарешті всім стало зрозуміло: залишатися на Донеччині — небезпечно! Кожен день тут — це невиправданий ризик для життя і здоров’я", - наголосив Філашкін.