Інтерфакс-Україна
Події
13:50 02.02.2026

Дві людини загинули і троє зазнали поранень внаслідок нічного удару по Олексієво-Дружківці

1 хв читати
Дві людини загинули і троє зазнали поранень внаслідок нічного удару по Олексієво-Дружківці

Дві цивільні особи загинули та ще три зазнали поранень в Олексієво-Дружківці (Донецька обл.) через скид ворогом авіабомби на житловий будинок минулої ночі, це були члени однієї родини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни скинули авіабомбу просто на житловий будинок, де перебувала сім’я з 5 людей: подружжя і троє дітей. Загинули батько і повнолітній син, поранення отримали мати, 16-річна донька і 11-річний син", - написав Філашкін у телеграм-каналі у понеділок.

Він зазначив, що ця сім’я у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, але у грудні самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки. "Поруч зі співчуттям вирує і обурення, адже батьки свідомо ухвалили рішення кинути далекий від фронту регіон і повернути власних дітей під ворожі бомби. Не знаю, скільки ще таких історій треба, щоб нарешті всім стало зрозуміло: залишатися на Донеччині — небезпечно! Кожен день тут — це невиправданий ризик для життя і здоров’я", - наголосив Філашкін. 

Теги: #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 02.02.2026
Російські обстріли забрали життя жителів Слов'янська та Олексієво-Дружківки - ОВА

Російські обстріли забрали життя жителів Слов'янська та Олексієво-Дружківки - ОВА

11:01 31.01.2026
На Донеччині ворог поцілив в авто комунальників: один загинув, ще двох поранено

На Донеччині ворог поцілив в авто комунальників: один загинув, ще двох поранено

10:32 27.01.2026
Дві людини загинули, троє поранено на Донеччині через ворожі обстріли - ОВА

Дві людини загинули, троє поранено на Донеччині через ворожі обстріли - ОВА

10:04 26.01.2026
Дві жінки загинули на Донеччині через ворожі обстріли минулої доби

Дві жінки загинули на Донеччині через ворожі обстріли минулої доби

10:53 20.01.2026
Двоє загиблих та п'ятеро поранених через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби - ОВА

Двоє загиблих та п'ятеро поранених через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби - ОВА

09:26 17.01.2026
Двоє цивільних загинули минулої доби на Донеччині через російську агресію – ОВА

Двоє цивільних загинули минулої доби на Донеччині через російську агресію – ОВА

09:40 12.01.2026
З лінії фронту за добу евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини - Донецька ОВА

З лінії фронту за добу евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини - Донецька ОВА

10:29 03.01.2026
Окупанти вбили двох цивільних на Донеччині минулої доби – ОВА

Окупанти вбили двох цивільних на Донеччині минулої доби – ОВА

10:09 01.01.2026
Росіяни 10 раз обстріляли Донеччину, одна людина загинула

Росіяни 10 раз обстріляли Донеччину, одна людина загинула

10:23 30.12.2025
Одна людина загинула, ще четверо поранені на Донеччині за минулу добу – ОВА

Одна людина загинула, ще четверо поранені на Донеччині за минулу добу – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

Чинний глава ОБСЄ та генсек організації прибули до Києва

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ОСТАННЄ

У Харкові двоє постраждалих – мер

Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією 4-5 лютого в Абу-Дабі - ЗМІ

56% опитаних в Україні респондентів позитивно ставляться до Папи Римського Лева XIV

Правоохоронці заблокували низку схем ухилення від мобілізації та виїзду за кордон в різних регіонах України

Дробович про ситуацію з НВМК: На кладовищі вже знайшли спочинок захисники, скасування рішення про передачу землі назад цього не поверне

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують танкерний флот РФ

Швеція передала українським військовим медикам засіб для поповнення рідини в організмі

Найближчі дні в Україні будуть дуже холодними, невеликий сніг пройде лише у деяких областях

Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

Землетрус магнітудою 4,8 відбувся в акваторії Азовського моря біля Казантипу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА