09:40 12.01.2026

З лінії фронту за добу евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини - Донецька ОВА

Ворог за добу 6 разів обстріляв населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у понеділок уранці.

За його інформацією у телеграм-каналі, у Краматорському районі зазнав атаки FPV-дроном . Лиман, шахедом - Слов'янськ. У Краматорську пошкоджено 7 приватних будинків.

У Різниківці Сіверської громади у Бахмутському районі пошкоджено будинок.

