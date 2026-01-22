Жителі Дружківки та Краматорську загинули внаслідок російський обстрілів за добу – обладміністрація

Двоє мирних жителів міст Краматорськ та Дружківка Донецької області загинули, ще троє дістали поранення внаслідок обстрілів з боку РФ протягом минулої доби, повідомив у четвер вранці очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 2 приватні будинки та господарчу споруду, у Райгородку пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, у Шабельківці 3 будинки зруйновано і 9 пошкоджено. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено двоповерхівку, адмінбудівлю, газопровід та 3 автівки", - написав Філашкін в Телеграм у четвер.

Крім того, у Свято-Покровському Сіверської громади Бахмутського району обстрілами пошкоджено будинок. "Покровський район. У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі — 3, у Кучеревому Яру — 2, у Торецькому — 1", - розповів голова обладміністрації.

За його словами, всього за добу російські окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту за цей час було евакуйовано 90 людей, у тому числі 28 дітей.

Як повідомлялося, у вівторок, 20 січня, окупанти за добу 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один, поранені сім мирних жителів. У понеділок, 19 січня, росіяни 22 рази обстріляли населені пункти області, загинули двоє, поранені п'ятеро цивільних. У неділю, 18 січня, ворог обстріляв міста і села Донецької області дев'ять разів, поранені двоє мешканців.

20 січня з населених пунктів на лінії фронту у Донецькій області було евакуйовано 53 людини, у тому числі 11 дітей, 19 січня - 149 людей, у тому числі 23 дитини, 18 січня - 423 людини, у тому числі 55 дітей.