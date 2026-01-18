Маньківка під контролем Сил оборони України - Угруповання військ "Схід"

Населений пункт Міньківка на Слов'янському напрямку (Донеччина) перебуває під контролем Сил оборони України, повідомило Угруповання військ "Схід".

"Заяви пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує", - йдеться у повідомленні у Facebook у неділю.

Також військові заявили, що українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. "Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові", - йдеться у дописі.

У Мирнограді українські воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на околицях міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами, зазначили в Угрупованні військ "Схід".

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - наголосили військові.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 301 окупант за минулу добу. Також знищено 1555 БпЛА різних типів та 74 одиниці іншого озброєння і техніки, зокрема один танк.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 46 розрахунків російських БпАК.