63 ОМБ: на Донеччині взято у полон російського військового родом з Уганди

Бійці 63 ОМБр поблизу Лимана на Донеччині взяли у полон російського військового родом Уганди, повідомила пресслужба 63 окремої механізованої бригади у Facebook.

"Перед самим Новим роком, на один із блокпостів поблизу Лиману, прибіг ледь живий, обмерзлий, африканець. Він був без зброї і кричав про допомогу", - йдеться у повідомленні пресслужби на сторінці 63 ОМБ у фейсбуці.

За словами Річарда із Уганди, якого взяли у полон, він потрапив в армію РФ через обман, а контракт підписав під дулом автомата. Чоловік розповів, що його звуть Річард Аканторан, він 1982 року народження. У нього є дружина та дві доньки.

За даними підрозділу, восени 2025 року оператори дронів та піхотинців 63 ОМБр знешкоджували темношкірих військових РФ, проте не могли їх ідентифікувати через відсутність документів. Бригада опублікувала інтерв'ю із полоненим.

Полонений розповів, що після школи працював в столиці Уганди — місті Кампала, — там був прибиральником в магазині, а також таксував на місцевому двоколісному транспорті бода-бода. Вони із родиною мешкають у невеликому будинку, який має дві кімнати. За словами полоненого, у супермаркеті він заробляв $50 на місяць. Річард стверджує, що цих грошей вистачало, аби придбати курку, кілограм цукру, мило та деякі речі для дому. В Росії чоловік із Уганди потрапив через запрошення на роботу.

"Рятуючись від злидарства, він "купився" на російські обіцянки, взяв в банку колосальний кредит на авіаквитки до росії, але там, замість роботи в супермаркеті, опинився перед вибором - підписати контракт або померти від пострілу в голову. Йому зробили пропозицію, від якої неможливо відмовитися…", - резюмували у бригаді.