Поліція спростовує інформацію про загибель жінки у Києві через переохолодження

Поліція спростовує інформацію про загибель жінки через переохолодження у квартирі на столичному Подолі, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у м. Києві.

"Сьогодні соцмережі та деякі медіа поширили неперевіренe інформацію про те, що у квартирі багатоповерхівки від холоду померла літня жінка, а її квартира покрилась льодом після прориву водопроводу. Інформуємо, що подія відбулась близько двох тижнів тому. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

Під час аварійного відкриття дверей поліцейські виявили 88-річну жінку без ознак життя. Приміщення квартири було сухим, за виключенням ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубо відводу.

Повідомляється, що тіло померлої було направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть киянки настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця.