У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

Фото: НГУ

Полковник Євген Хлєбніков очолив напрям "малої" протиповітряної оборони, яка формується під керівництвом заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла Єлізарова, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Нещодавно відбулося призначення одного з найефективніших командирів Лазаря заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. Під його керівництвом формується командування "малої" ППО — цей напрям очолив полковник Євген Хлєбніков", - написав міністр у Телеграм-каналі.

За словами очільника відомства, ключове завдання Хлєбнікова — вибудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба.

Федоров анонсував найближчим часом посилення управління в кожному регіоні й продовження формування "сильної команди для розвитку "малої" ППО".

"Це перші рішення оновленої команди Міністерства оборони для побудови дієвої системи захисту українського неба. Але попереду ще багато кроків, щоб досягти результату та підвищити ефективність перехоплення", - сказав міністр.

Він зазначив, що РФ щодня атакує українські міста сотнями дронів. Понад 6 000 безпілотників лише за останній місяць.

"Реактивно реагуючи на всі нові виклики, ми повинні побудувати систему для аналізу, протидії та прогнозування майбутніх загроз. Для цього потрібна ефективна система "малої" ППО та перехоплювачів. На завдання Президента ми змінюємо підхід до захисту неба для підвищення результативності протидії ворожим атакам", - заявив Федоров.

Євген Хлєбніков — офіцер із бойовим й управлінським досвідом. Служив у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних сил, працював у Генеральному штабі за напрямом розвитку ППО.

З перших днів повномасштабної війни керував застосуванням БпЛА Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівщини, брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний. У 2014–2015 роках — учасник боїв за Донецький аеропорт.