Інтерфакс-Україна
Події
19:52 28.01.2026

У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

2 хв читати
У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков
Фото: НГУ

Полковник Євген Хлєбніков очолив напрям "малої" протиповітряної оборони, яка формується під керівництвом заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла Єлізарова, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Нещодавно відбулося призначення одного з найефективніших командирів Лазаря заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. Під його керівництвом формується командування "малої" ППО — цей напрям очолив полковник Євген Хлєбніков", - написав міністр у Телеграм-каналі.

За словами очільника відомства, ключове завдання Хлєбнікова — вибудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба.

Федоров анонсував найближчим часом посилення управління в кожному регіоні й продовження формування "сильної команди для розвитку "малої" ППО".

"Це перші рішення оновленої команди Міністерства оборони для побудови дієвої системи захисту українського неба. Але попереду ще багато кроків, щоб досягти результату та підвищити ефективність перехоплення", - сказав міністр.

Він зазначив, що РФ щодня атакує українські міста сотнями дронів. Понад 6 000 безпілотників лише за останній місяць.

"Реактивно реагуючи на всі нові виклики, ми повинні побудувати систему для аналізу, протидії та прогнозування майбутніх загроз. Для цього потрібна ефективна система "малої" ППО та перехоплювачів. На завдання Президента ми змінюємо підхід до захисту неба для підвищення результативності протидії ворожим атакам", - заявив Федоров.

Євген Хлєбніков — офіцер із бойовим й управлінським досвідом. Служив у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних сил, працював у Генеральному штабі за напрямом розвитку ППО.

З перших днів повномасштабної війни керував застосуванням БпЛА Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівщини, брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний. У 2014–2015 роках — учасник боїв за Донецький аеропорт.

 

Теги: #ппо #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 27.01.2026
Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

15:51 27.01.2026
У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

20:53 26.01.2026
Зеленський вивів Малюка зі складу РНБО і затвердив у ньому Федорова та Шмигаля – указ

Зеленський вивів Малюка зі складу РНБО і затвердив у ньому Федорова та Шмигаля – указ

08:42 26.01.2026
ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

10:50 24.01.2026
ППО знешкодила вночі один з найвищих відсотків дронів та ракет, випущених з РФ по Україні, але є влучання на 17 локаціях – ПС ЗСУ

ППО знешкодила вночі один з найвищих відсотків дронів та ракет, випущених з РФ по Україні, але є влучання на 17 локаціях – ПС ЗСУ

09:27 24.01.2026
ППО України знешкодило 15 ракет та 357 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях

ППО України знешкодило 15 ракет та 357 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях

20:45 23.01.2026
Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

20:27 23.01.2026
Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

22:49 22.01.2026
Україна отримає новий пакет необхідної ППО – Зеленський за підсумками зустрічей в Давосі

Україна отримає новий пакет необхідної ППО – Зеленський за підсумками зустрічей в Давосі

18:49 22.01.2026
Норвегія зі своїх складів передала Україні минулого тижня ракети до систем ППО для захисту енергетики

Норвегія зі своїх складів передала Україні минулого тижня ракети до систем ППО для захисту енергетики

ВАЖЛИВЕ

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

Суд пом’якшив запобіжний захід єксголові "Укренерго" Кудрицькому

Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

На Херсонщині через детонацію ворожого дрона загинув місцевий житель - ОВА

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

У Києві без тепла лишаються 639 багатоповерхівок – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА