Близько 30% споживачів Харківської області без світла - Синєгубов

Фото: https://t.me/synegubov/

Однією з головних цілей російських ударів по Харкову і області залишаються об'єкти енергетики і критичної інфраструктури, повідомив начальник ОА Олег Синєгубов.

"Наразі у нас в середньому близько 30% людей в області без електропостачання. Це означає, що застосовуються як планові, так і аварійні графіки відключень. Для нас головне - стабілізувати систему, щоб люди розуміли, коли у них буде відсутня електроенергія... Ми намагаємося, щоб відключення тривали не більше 4-6 годин", - сказав Синєгубов в ефірі "Єдиних новин".

Він зазначив, що у разі відсутності світла понад 6 годин люди можуть скористатися пунктами незламності.

Синєгубов також запевнив, що енергетики і фахівці інших екстрених служб цілодобово працюють над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів, аби найшвидше відновити електропостачання.