Інтерфакс-Україна
Події
19:53 28.01.2026

Близько 30% споживачів Харківської області без світла - Синєгубов

1 хв читати
Близько 30% споживачів Харківської області без світла - Синєгубов
Фото: https://t.me/synegubov/

Однією з головних цілей російських ударів по Харкову і області залишаються об'єкти енергетики і критичної інфраструктури, повідомив начальник ОА Олег Синєгубов.

"Наразі у нас в середньому близько 30% людей в області без електропостачання. Це означає, що застосовуються як планові, так і аварійні графіки відключень. Для нас головне - стабілізувати систему, щоб люди розуміли, коли у них буде відсутня електроенергія... Ми намагаємося, щоб відключення тривали не більше 4-6 годин", - сказав Синєгубов в ефірі "Єдиних новин".

Він зазначив, що у разі відсутності світла понад 6 годин люди можуть скористатися пунктами незламності.

Синєгубов також запевнив, що енергетики і фахівці інших екстрених служб цілодобово працюють над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів, аби найшвидше відновити електропостачання.

Теги: #блекаут #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 27.01.2026
Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

20:32 27.01.2026
Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

08:52 27.01.2026
Одна людина загинула, ще 8 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула, ще 8 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

20:47 26.01.2026
Чугуїв знеструмлений через ворожий обстріл – мер

Чугуїв знеструмлений через ворожий обстріл – мер

09:05 25.01.2026
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

07:40 24.01.2026
П'ятнадцять осіб, серед них 12-річний хлопчик, постраждали через масовану атаку БпЛА на Харків

П'ятнадцять осіб, серед них 12-річний хлопчик, постраждали через масовану атаку БпЛА на Харків

20:12 23.01.2026
Лозова Харківської області частково знеструмлена внаслідок масованої атаки на критичну інфраструктуру

Лозова Харківської області частково знеструмлена внаслідок масованої атаки на критичну інфраструктуру

08:48 22.01.2026
За добу обстрілів на Харківщині під ударами були 3 населені пункти, постраждала одна людина – ОВА

За добу обстрілів на Харківщині під ударами були 3 населені пункти, постраждала одна людина – ОВА

12:17 21.01.2026
Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

09:18 21.01.2026
П'ятеро мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

П'ятеро мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

ВАЖЛИВЕ

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

Суд пом’якшив запобіжний захід єксголові "Укренерго" Кудрицькому

Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

На Херсонщині через детонацію ворожого дрона загинув місцевий житель - ОВА

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

У Києві без тепла лишаються 639 багатоповерхівок – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА