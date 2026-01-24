П'ятнадцять осіб, серед них 12-річний хлопчик, постраждали через масовану атаку БпЛА на Харків

У ніч проти суботи ЗС РФ масовано атакували Харків за допомогою ударних безпілотників, під ударами перебували Індустріальний та Немишлянський райони міста.

"Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, два медзаклади, спалахнули пожежі. Станом на 6:00 відомо, що різні травми отримали 15 громадян. Серед постраждалих - 12-річний хлопчик, який зазнав гострої стресової реакції", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі розпочали досудові розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.