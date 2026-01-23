Інтерфакс-Україна
20:12 23.01.2026

Лозова Харківської області частково знеструмлена внаслідок масованої атаки на критичну інфраструктуру

Понад 18 годин тривала масована ворожа атака на Лозову (Харківська обл.), місто частково залишається без світла, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Понад 12 000 абонентів у місті Лозова залишаються без електропостачання. Такі наслідки маємо після масованої ворожої атаки. Більше 18 годин поспіль ворог цілив по критичній інфраструктурі. Слава Богу, вдалося уникнути жертв", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

За його словами, проблеми з водопостачанням, що були в окремих старостинських округах, вже вирішено.

Крім цього, внаслідок російського обстрілів без електропостачання кілька населених пунктів Дергачівської громади.

"У результаті російських обстрілів прикордоння пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, унаслідок чого Козача Лопань, Нова Козача, Цупівка, Дубівка, Лобанівка та Прудянка тимчасово залишаються без електропостачання... Енергетики вже працюють над вирішенням цього питання, докладаючи максимальних зусиль", - написав у своєму телеграм-каналі начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Джерело: https://t.me/Zelenskiy_Sergiy/9120

https://t.me/zadorenko_v/16087

