Львівська ОВА оприлюднила результати перевірки за фактом знеструмлення транспорту й лікарень у Львові 7 січня

Львівська обласна військова адміністрація завершила перевірку за фактом припинення енергопостачання транспорту і медзакладів у Львові 7 січня, повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький в Телеграм-каналі у вівторок.

Козицький заявив, що інцидент з відключенням стався тому, що "місто не оформило свої об’єкти як критичну інфраструктуру, хоча держава дала і час, і правила, і чіткий алгоритм".

"Львівська ОВА провела перевірку 150 обʼєктів на Львівщині щодо наявності статусу об’єкта критичної інфраструктури (ОКІ). Результат: Медицина. Із 36 перевірених медзакладів статус ОКІ мали лише 6 – усі обласні. Жоден заклад Львівської міської ради цього статусу не мав. "Львівелектротранс". 17 обʼєктів – без статусу і без генераторів. Документи подали лише після публічного розголосу. ЖКГ та енергетика. Зі 100 обʼєктів лише 42 виконали вимоги і захистили себе документально", - підсумував Козицький результати перевірки у Телеграмі.

Як повідомлялося, комунальний електротранспорт і частина лікарень у Львові відключено від електропостачання в ніч на 7 січня, про що повідомив міський голова Андрій Садовий.

