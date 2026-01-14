Інтерфакс-Україна
Культура
13:43 14.01.2026

У Львові 24–25 січня відбудеться фестиваль традиційної культури "Розколяда у Театрі ляльок"

Фото: Львівський академічний обласний театр ляльок/ пресслужба

У Львові 24 та 25 січня у Львівському академічному обласному театрі ляльок відбудеться дводенний фестиваль традиційної культури «Розколяда», присвячений українській автентиці, обрядовим традиціям та живій народній культурі. Повідомляє пресслужба.

Як повідомили організатори, фестиваль поєднає музичні й театральні дійства, колядування, традиційні танці та ярмарок локальних майстрів. Формат події передбачає активну взаємодію з глядачами — учасники зможуть долучатися до коляд, танців і обрядових ігор безпосередньо під час заходів.

У програмі фестивалю 24 січня (початок о 19:00) заплановані виступи гуртів «Коралі», «Шепіт & Opera Avangard» та Софії Лешищак.
25 січня (початок о 19:00) на сцені виступлять «Коза-Маланка», ансамбль «Гуцули» з Верховини та гурт «Дриґ».

Фестиваль проходитиме в Нижньому залі театру ляльок на площі Данила Галицького, 1. Окрім концертної програми, відвідувачам запропонують вертеп, коляди, танці та ярмарок виробів локальних майстрів, зокрема кераміки, прикрас, свічок, одягу та книжок. Також на локації працюватиме фудкорт.

Партнерами заходу виступають Львівська міська рада та управління культури міської ради.

Організатором фестивалю є громадська організація Локальна культурна підтримка, яка займається розвитком локальної культурної сцени у Львові, організацією фестивалів і концертів, а також збереженням культурної пам’яті.

Теги: #розколяда #львів

