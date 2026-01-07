У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

Комунальний електротранспорт і частина лікарень у Львові відключено від електропостачання в ніч на 7 січня, повідомив міський голова Андрій Садовий у телеграм-каналі.

"З цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!", - написав Садовий у Телеграм.

"Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком. З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку. Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах", - зазначив мер.