Мультидисциплінарні групи для допомоги вразливим категоріям запрацювали в Деснянському районі Києва - Мінсоцполітики

Опорні пункти запрацювали в шести школах Деснянського району Києва, в них працюють мультидисциплінарні групи, до яких увійшли представники Національної соціальної сервісної служби, фахівець від управління Деснянського району, волонтер Товариства Червоного хреста в Україні та інші волонтери.

"Завдання мультидисциплінарних команд робити максимальний скрінінг людей, які в умовах відключення опалення та електроенергії, найбільше потребують допомоги, які самі не можуть впоратися, спуститися в пункт обігріву, взяти їжу, купити ліки. Наразі заповнюємо формуємо списки таких громадян, щоб волонтери могли адресно заносити гуманітарну допомогу та їжу. За потреби, маломобільних громадян будемо доставляти до медичних закладів", – цитує заступницю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Тетяна Кірієнко прес-служба відомства.

Зазначається, що команда міністерства провела інструктаж по всіх шести опорних пунктах, а також представниками адміністрацій шкіл.

У відомстві додали, що в опорних пунктах також додатково розгорнуто місця для ночівлі, які обладнанні всім необхідним.

"До роботи дуже залучені працівники шкіл і директори, які створюють максимальні умови для всіх, хто цього потребує: залучають батьків учнів, самих учнів. Адміністрації шкіл намагаються також надати допомогу людям, навіть в умовах відсутності достатньої кількості волонтерів", – наголосила заступниця міністра.