Освітній омбудсмен: у державних і комунальних школах уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що у державних і комунальних закладах освіти уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків, а якщо батьки не надали згоду, дитина може не відвідувати заняття.

"Випадків масово не було, але до нас зрідка надходять скарги щодо уроків християнської етики або заходів релігійного спрямування в закладах освіти. Україна – світська держава, релігія відокремлена від освіти. У державних і комунальних закладах такі уроки чи курси можливі лише за згодою батьків. Якщо батьки не надали таку згоду, дитина може не відвідувати заняття. Тут дуже важливі комунікація і дотримання законодавства", - сказала Лещик в коментарі виданню "Українська правда "Життя", відповідаючи на запитання чи зверталися до неї із проханнями допомогти дітям в контексті пропаганди, релігійного тиску в сім'ї.

В той же час вона зазначила, що релігійні організації мають право створювати приватні заклади освіти з певним релігійним спрямуванням, але будь-який заклад освіти повинен мати ліцензію.

"Отримання ліцензії передбачає, що діти здобуватимуть повну загальну середню освіту відповідно до державних стандартів. А ці стандарти передбачають обов'язкове вивчення державної мови, історії України, набуття певних компетентностей", - розповіла омбудсмен.

У такому випадку, коли заклад освіти має ліцензію, уповноважена має право застосовувати заходи реагування у разі скарг на такий заклад.

"Та якщо порівнювати перевірки комунальних і приватних закладів освіти, то здійснювати перевірки та контролювати діяльність приватних закладів складніше. Проблема в тому, що значна частина таких структур узагалі не є закладами освіти в юридичному сенсі. Вони не оформлені як установи чи організації, а діють під виглядом сімейних клубів, гуртків за інтересами тощо. І в них немає ліцензії", - додала Лещик.

Вона додала, що до неї вже надходять повідомлення про подібні заклади – не обов'язково релігійні й не цієї конфесії – але з потенційно небезпечними практиками щодо дітей.