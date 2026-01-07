Освітній омбудсмен про проросійську підпільну школу в Києві: з’ясовуємо обставини та надано їм правову оцінку

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що в діяльності проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві є ознаки ряду порушень, від пропаганди і нелегальних освітніх послуг до порушення прав на освіту дітей.

"Ознайомилася із розслідуванням редакції "Слідство.Інфо" про роботу нелегальної школи при храмі "Голосіївська пустинь"... Спільно з іншими органами буде з’ясовано обставини можливих порушень, надано їм правову оцінку та вжито відповідних заходів реагування", - написала Лещик в мережі Facebook.

За її словами, у цій ситуації варто виділити декілька питань, у яких вона вбачає можливі порушення: індоктринація дітей, пропаганда та порушення засад державної політики національної пам’яті Українського народу та закону про декомунізацію; порушення прав дітей на освіту; нелегальне надання освітніх послуг; порушення вимог ліцензійних умов закладами освіти (ознаки можливого фіктивного зарахування учнів, неправомірного отримання освітньої субвенції, підробки документів тощо).

"Хочу зауважити, що постійно здійснюється контроль за діяльністю державних та комунальних закладів освіти, є вимоги законодавства щодо контингенту учнів та педагогів тощо, яких вони дотримуються, а от контроль за діяльністю приватних закладів освіти ускладнений, і складно відновити права учасників освітнього процесу", - додала вона.

Омбудсмен відзначила, що досить часто освітня діяльність фактично здійснюється без наявності в установи чи організації ліцензії, однак вплинути на такі випадки вкрай складно.

"У межах реагування на цю ситуацію надіслала лист на Державну службу якості освіти щодо здійснення позапланової перевірки закладів загальної середньої освіти, також звернулася до окремих установ та до правоохоронних органів. Разом з іншими органами будемо встановлювати обставини можливих порушень, буде надано правову оцінку та застосоване відповідне реагування", - наголосила Лещик.

Як повідомлялося, "Слідство.Інфо" викрило підпільну школу, яка працює у монастирі московського патріархату у Голосіївському районі. Журналісти встановили що у школі, яку називають "сімейний клуб", навчаєтсья 60 дітей - з 1 по 9 клас. Їх вчать за радянськими підручниками, а у розкладі є предмет "словʼянська мова", яка насправді - російська. Також журналістам вдалося встановити, що дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації - там лежать документи цих 60 дітей і вони вдають, що діти вчаться у них.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні.

Пізніше за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами "Слідство.Інфо", щодо підпільної школи на території монастиря.