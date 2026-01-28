23:07 28.01.2026
Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок російських ударів по Купʼянському району Харківської області
Правоохоронці задокументували наслідки російського удару по Хатньому Великобурлуцької громади Купянського району Харківської області близько 15:00 вівторка.
"Внаслідок влучання FPV-дрона загинув 47-річний місцевий мешканець", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Крім того, напередодні ввечері ЗС РФ завдали авіаудару по Купʼянську. Поранення отримала 79-річна жінка.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/26710