Після ворожої атаки поїзд Барвінкове–Львів-Чоп відновив рух: 10 вагонів повернулися на рейс - УЗ

Рух поїзда №47/103 Барвінкове–Львів-Чоп відновлено після ворожої атаки: 10 вцілілих вагонів вже перевозять пасажирів, рейс, що затримався близько 5 годин, поступово наздоганяє графік, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"10 вцілілих вагонів поїзда Nº47/103 Барвінкове — Львів, Чоп вже відновили рух і везуть 147 пасажирів зворотного рейса до безпеки. Поїзд також забрав і групу цивільної евакуації з Лозової", - йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сторінці у Facebook.

Затримка рейсу склала близько 5 годин, проте залізничники планують наздогнати відставання. Як зазначається, організація World Central Kitchen вже готує харчування для пасажирів у Полтаві.

"Всі наші думки із загиблими. Навідали й двох поранених пасажирів — стан стабільний, планується транспортування до Харкова", - інформує УЗ.

Як повідомлялося, у вівторок пасажирський потяг "Барвінкове–Львів-Чоп" був атакований трьома безпілотними літальними апаратами типу Shahed у Харківській області поблизу села Язикове. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше п’ятеро людей.

