Одна людина загинула, пʼятеро постраждали внаслідок авіаудару по Благодатівці Харківської області - прокуратура

ЗС РФ у четвер вдень завдали авіаційного удару по Благодатівці Купʼянського району Харківської області.

"Загинув чоловік — два дні тому йому виповнилося 22 роки. Двоє жінок та троє чоловіків отримали поранення і травми", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

Крім того, близько 19:55 російський безпілотник, за попередніми даними, типу "Герань-2", вдарив по с.Рідний Край Богодухівського району області. Були пошкоджені будинки, господарські приміщення та авто.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).