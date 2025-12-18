Інтерфакс-Україна
Події
22:31 18.12.2025

Одна людина загинула, пʼятеро постраждали внаслідок авіаудару по Благодатівці Харківської області - прокуратура

1 хв читати

ЗС РФ  у четвер вдень завдали авіаційного удару по Благодатівці Купʼянського району Харківської області. 

"Загинув чоловік — два дні тому йому виповнилося 22 роки. Двоє жінок та троє чоловіків отримали поранення і травми", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

Крім того, близько 19:55 російський безпілотник, за попередніми даними, типу "Герань-2", вдарив по с.Рідний Край Богодухівського району області. Були пошкоджені будинки, господарські приміщення та авто.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Теги: #постраждалі #атака #харківська #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:57 18.12.2025
Цивільна інфраструктура та житло в Одесі постраждали внаслідок ворожої атаки

Цивільна інфраструктура та житло в Одесі постраждали внаслідок ворожої атаки

07:47 18.12.2025
Четверо постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Кривому Розі

Четверо постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Кривому Розі

07:13 18.12.2025
Ворог атакував БпЛА обласний центр Черкащини, шестеро постраждалих

Ворог атакував БпЛА обласний центр Черкащини, шестеро постраждалих

01:26 18.12.2025
Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

00:12 18.12.2025
Ворожі БпЛА атакували Черкащину та Сумщину, є пошкодження інфраструктури і постраждала

Ворожі БпЛА атакували Черкащину та Сумщину, є пошкодження інфраструктури і постраждала

23:43 17.12.2025
Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

21:25 17.12.2025
Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

16:31 17.12.2025
У Запоріжжі вже 29 постраждалих через російський авіаудар, серед них – 5 дітей

У Запоріжжі вже 29 постраждалих через російський авіаудар, серед них – 5 дітей

13:08 17.12.2025
ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

12:39 17.12.2025
Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

ОСТАННЄ

В Україні пройшов Jazz Bez XXV

Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

Сили оборони відбили з початку доби 183 ворожі атаки - Генштаб

Американська DFC оголосила про запуск Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Сенатори США закликали Трампа віддати Україні 5 млрд доларів заморожених активів РФ

Паламар "Калина" звернувся до прем'єр-міністерки з вимогою вирішити питання щодо виплат за знищену або захоплену російську техніку нацгвардійцям

Мексика продовжить підтримувати дипломатичні ініціативи України для досягнення миру — Стефанчук

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Глава ОВА просить одеситів зберігати витримку

Сенат США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік, $400 млн передбачені для України – Стефанішина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА