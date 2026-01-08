Інтерфакс-Україна
Події
22:04 08.01.2026

На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

1 хв читати

У Київській області через складні погодні умови наразі залишається без електропостачання понад 142 тис. споживачів, водночас для подолання наслідків негоди на дорогах регіону працюють 433 одиниці спецтехніки, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

На дорогах області у посиленому режимі задіяні всі комунальні служби, патрульна поліція та підрозділи ДСНС. Підготовлено 56 майданчиків для відстою транспорту, на державних трасах у напрямку столиці функціонують пункти обігріву та допомоги водіям.

"Наразі на дорогах Київщини працюють 433 одиниці спецтехніки. У посиленому режимі задіяні всі комунальні служби, патрульна поліція та підрозділи ДСНС", - йдеться в дописі у Телеграм.

Окрім того Калашник звернувся до водіїв із проханням максимально обмежити використання приватного транспорту. "Звертаюся вчергове до водіїв: за можливості утримайтеся від поїздок приватним транспортом, користуйтеся громадським та будьте особливо уважними на дорогах. Це допоможе швидше й безпечніше пройти період негоди та дасть змогу комунальним службам оперативно виконувати свою роботу", — зазначив він.

Через негоду в області зафіксовано аварійні відключення електроенергії. На вечір енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для 30 тис. споживачів, аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, однак без електропостачання все ще залишаються понад 142 тис. клієнтів; роботи ускладнюються ожеледицею, падінням дерев, численними обривами ліній електропередачі та складним доступом до місць пошкоджень.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8506

Теги: #негода #київщина #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 08.01.2026
Комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагування на значні похолодання в умовах загрози обстрілів

Комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагування на значні похолодання в умовах загрози обстрілів

17:41 08.01.2026
Київщина готується до негоди: на дорогах понад 220 од. техніки, підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву

Київщина готується до негоди: на дорогах понад 220 од. техніки, підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву

15:09 08.01.2026
Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

13:44 08.01.2026
Хуртовини та ожеледиця можуть ускладнити роботу підприємств і транспорту в п'ятницю – Укргідрометцентр

Хуртовини та ожеледиця можуть ускладнити роботу підприємств і транспорту в п'ятницю – Укргідрометцентр

09:16 08.01.2026
На Прикарпатті для розчищення шляхів залучено близько 100 одиниць спецтехніки

На Прикарпатті для розчищення шляхів залучено близько 100 одиниць спецтехніки

09:09 08.01.2026
Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

22:05 07.01.2026
Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

21:37 07.01.2026
Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

17:45 07.01.2026
Україна в грудні імпортувала найбільшу в 2025р кількість е/е, збільшивши постачання порівняно з листопадом на 54%

Україна в грудні імпортувала найбільшу в 2025р кількість е/е, збільшивши постачання порівняно з листопадом на 54%

13:36 07.01.2026
Укргідрометцентр попереджає про сильний сніг, хуртовини та ожеледицю 8 січня

Укргідрометцентр попереджає про сильний сніг, хуртовини та ожеледицю 8 січня

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів

Кількість постраждалих від ворожої атаки по Кривому Розі зросла до 17, понад 115 тис. абонентів без електроенергії

Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника, який має векселі російської компанії на 5 тонн золота

У Дніпрі ситуація з водою вже нормалізувалася, потрохи відновлюється подача опалення та світла - Філатов

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

У Нікополі повністю відновлено тепло- та водопостачання

Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

У Кривому Розі вже 13 поранених - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА