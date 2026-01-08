На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

У Київській області через складні погодні умови наразі залишається без електропостачання понад 142 тис. споживачів, водночас для подолання наслідків негоди на дорогах регіону працюють 433 одиниці спецтехніки, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

На дорогах області у посиленому режимі задіяні всі комунальні служби, патрульна поліція та підрозділи ДСНС. Підготовлено 56 майданчиків для відстою транспорту, на державних трасах у напрямку столиці функціонують пункти обігріву та допомоги водіям.

"Наразі на дорогах Київщини працюють 433 одиниці спецтехніки. У посиленому режимі задіяні всі комунальні служби, патрульна поліція та підрозділи ДСНС", - йдеться в дописі у Телеграм.

Окрім того Калашник звернувся до водіїв із проханням максимально обмежити використання приватного транспорту. "Звертаюся вчергове до водіїв: за можливості утримайтеся від поїздок приватним транспортом, користуйтеся громадським та будьте особливо уважними на дорогах. Це допоможе швидше й безпечніше пройти період негоди та дасть змогу комунальним службам оперативно виконувати свою роботу", — зазначив він.

Через негоду в області зафіксовано аварійні відключення електроенергії. На вечір енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для 30 тис. споживачів, аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, однак без електропостачання все ще залишаються понад 142 тис. клієнтів; роботи ускладнюються ожеледицею, падінням дерев, численними обривами ліній електропередачі та складним доступом до місць пошкоджень.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8506