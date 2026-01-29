Україна отримала когенераційні установки RSE в рамках допомоги Уряду Німеччини

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Україна в рамках допомоги від уряду Німеччини, про яку в четвер повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, отримала когенераційні установки компанії RSE, що є надзвичайно важливим в умовах війни, повідомила RSE Group Ukrainе.

"Для RSE Group Ukraine контекст цієї події є надзвичайно важливим: міжнародні партнери обирають саме ті рішення, які довели свою ефективність у реальних кризових умовах. Когенерація та розподілена генерація стають не тимчасовим заходом, а елементом довгострокової архітектури енергетичної безпеки", – зазначила компанія в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа".

Як пояснили в RSE Group Ukraine, передача Україні когенераційних установок і іншого енергетичного обладнання в межах зимового пакета підтримки від уряду Німеччини є важливим підтвердженням практичного підходу до підсилення енергетичної стійкості в умовах війни.

"У ситуації, коли централізована енергосистема постійно перебуває під ударами, саме когенерація та мобільні енергетичні рішення дозволяють швидко забезпечувати світлом і теплом житлові квартали, лікарні, школи та інші об’єкти критичної інфраструктури. Те, що ці установки вже працюють, а нові партії прибудуть найближчим часом, є показником практичного, а не декларативного підходу до енергетичної стійкості", – вважають в RSE Group Ukrainе.

Як повідомлялося з посиланням на прем’єрку Юлію Свириденко, сьогодні Україна отримали першу партію енергетичного обладнання від Уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до EUR120 млн.

Серед обладнання, яке Свириденко зустрічала з послом Німеччини Гайко Томсом, дві когенераційні установки, генератори та інша критично необхідна техніка. За її словами, це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тис. мешканців Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки і школи. Вона додала, що ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом. Свириденко наголосила, це забезпечить світлом та теплом мільйони людей по всій країні.

RSE s.r.o. – компанія в енергетичному секторі зі штаб-квартирою в Брно (Чехія), що спеціалізується на розробці, виробництві та впровадженні модульних когенераційних рішень на базі газових двигунів MWM. Її засновником є Андрій Гріненко, який є також співласником української компанії "Кліар Енерджі", що працює, зокрема, в сфері біоенергетики. Наприкінці 2025 року Гріненко зазначав, що RSE вже реалізувала проєктів на 900 МВт, значна частина з яких - в Україні, де у неї вже є понад 150 клієнтів.