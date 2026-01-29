Каллас: Росія у чорному списку через ризики відмивання грошей

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас оголосила, що Росію включили у так званий чорний список через ризик відмивання грошей.

"Сьогодні ЄС вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей. Це уповільнить та збільшить витрати на транзакції з російськими банками", - заявила вона у четвер в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

За словами Високого представника, продовжується робота як щодо фінансової допомоги Україні на період 2026-202 роки в розмірі 90 млрд євро та пакетом із 20 санкцій. "Будь-які заходи, що обмежують фінансування війни Росією, мають бути розглянуті. Також є пропозиція заборонити колишнім російським комбатантам в’їзд до Шенгенської зони. Це ризик для безпеки. Також триває планування внеску ЄС у гарантії безпеки", - деталізувала Каллас.