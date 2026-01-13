Інтерфакс-Україна
Політика
18:17 13.01.2026

Каллас: 20-ий пакет санкцій для РФ буде готовий у лютому

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас говорить, що 20-ий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України, буде готовий у лютому цього року.

Про це вона сказала у вівторок в Берліні на спільній з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом пресконференції.

"Ми просуваємо 20-ий пакет санкцій і прагнемо завершити його наступного місяця. Путін поставиться до переговорів серйозно лише тоді, коли ми його змусимо", - повідомила Каллас.

Високий представник зазначила, що наразі відбувається "інтенсивний дипломатичний поштовх до миру". "Президент Трамп не єдиний, хто ненавидить війну. Українці теж. Ми всі теж. Але, як ми бачимо знову і знову, цей поштовх залишається абсолютно одностороннім. Щотижня російські бомби занурюють українські міста в темряву. Руйнування та смерть – це відповідь Росії на дипломатію. Гірка реальність полягає в тому, що ця війна може тривати довго, якщо ми колективно не чинитимемо більшого тиску на Росію, щоб вона її зупинила", - констатувала вона.

Каллас також переконана, що "амбіції Росії виходять за межі України". "Щоб забезпечити безпеку наших країн і людей, Європа повинна ще більше покращити свою оборонну готовність. Тут Німеччина також відіграє ключову роль як провідна країна у п'яти пріоритетних сферах можливостей, і я хочу подякувати міністру Пісторіусу за це. Підвищення європейської оборонної готовності полягає не в дублюванні того, що робить НАТО, а в тому, щоб зробити Європу сильнішою в рамках НАТО", - наголосила Високий представник.

Крім того, вона констатувала, що відносини зі США, які є "незамінним союзником" для ЄС, "не такі добрі, як раніше". "У кожному альянсі бувають моменти відкритих розбіжностей, але Європа не відмовиться від 80 років трансатлантичних відносин. Від Гази до боротьби з ІДІЛ та примусової економічної практики Китаю, Європа та США сильніші, коли ми діємо разом", - наголосила Каллас.

