Інтерфакс-Україна
Політика
15:12 02.02.2026

Роль ОБСЄ на нинішньому етапі війни та після неї обговорили в Києві керівники організації

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс разом із генеральним секретарем Організації Ферідуном Сінірліоглу провели у Києві зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Про це повідомив Ігнаціо Кассіс у своєму акаунті в соціальній мережі X.

"Разом із генеральним секретарем ОБСЄ Сінірліоглу я зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві. Ми обговорили ситуацію на місцях та поточні дипломатичні зусилля, а також роль, яку ОБСЄ може відігравати на нинішньому етапі війни та після неї, спираючись на свій досвід і функцію інклюзивної платформи для діалогу", – написав Кассіс.

Раніше того ж дня Кассіс заявив, що прибув до Києва, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та готовність організації підтримувати зусилля щодо справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів.

Зустріч відбувається в рамках головування Швейцарії в ОБСЄ у 2026 році. Україна неодноразово наголошувала на важливості ОБСЄ як майданчика для діалогу в умовах повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Швейцарія головує в ОБСЄ у 2026 році.

