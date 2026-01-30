ЦВК зареєструвала Карабуту новим нардепом від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Сергія Карабуту новим народним депутатом України.

"Під час сьогоднішнього засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Сергія Карабути та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу"", - йдеться у повідомленні на сайті у п'ятницю.

Зазначається, що Карабута був включений до виборчого списку "Слуги народу" під № 156.

Повноваження народного депутата він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила головою Фонду державного майна народного депутата Дмитра Наталуху (фракція "Слуга народу"). Також стало відомо про смерть народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.