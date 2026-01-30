Інтерфакс-Україна
Політика
18:12 30.01.2026

ЦВК зареєструвала Карабуту новим нардепом від "Слуги народу"

1 хв читати

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Сергія Карабуту новим народним депутатом України.

"Під час сьогоднішнього засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Сергія Карабути та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу"", - йдеться у повідомленні на сайті у п'ятницю.

Зазначається, що Карабута був включений до виборчого списку "Слуги народу" під № 156.

Повноваження народного депутата він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила головою Фонду державного майна народного депутата Дмитра Наталуху (фракція "Слуга народу"). Також стало відомо про смерть народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.

Теги: #цвк #слуга_народу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 23.01.2026
Новим нардепом від "Слуги народу" має стати Сергій Карабута - ЦВК

Новим нардепом від "Слуги народу" має стати Сергій Карабута - ЦВК

18:48 19.01.2026
ЦВК скасувала реєстрацію Оксани Кваші кандидатом у народні депутати України

ЦВК скасувала реєстрацію Оксани Кваші кандидатом у народні депутати України

15:54 19.01.2026
ЦВК визнала Романа Кравця народним депутатом

ЦВК визнала Романа Кравця народним депутатом

20:20 16.01.2026
Нардеп Копитін: Закиди Тимошенко на мою адресу безпідставні

Нардеп Копитін: Закиди Тимошенко на мою адресу безпідставні

16:01 14.01.2026
Нардепами за виборчим списком "Слуги народу" можуть стати Кравець та Карабута

Нардепами за виборчим списком "Слуги народу" можуть стати Кравець та Карабута

17:27 09.01.2026
Політична партія "Слуга Народу" спрямувала 92 млн грн на закупівлю понад 1000 дронів-перехоплювачів

Політична партія "Слуга Народу" спрямувала 92 млн грн на закупівлю понад 1000 дронів-перехоплювачів

21:10 07.01.2026
ЦВК напрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання повоєнних виборів

ЦВК напрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання повоєнних виборів

17:56 07.01.2026
Фракція "Слуга народу" у понеділок розгляне кадрові питання, заслухає кандидатів на посади міністрів - Палійчук

Фракція "Слуга народу" у понеділок розгляне кадрові питання, заслухає кандидатів на посади міністрів - Палійчук

16:19 06.01.2026
Кадрові ротації мають дати імпульс позитивним змінам у сфері безпеки та оборони - Чернєв

Кадрові ротації мають дати імпульс позитивним змінам у сфері безпеки та оборони - Чернєв

11:52 30.12.2025
ЦВК ухвалила постанову про створення АІКС "Всеукраїнський референдум" у системі "Вибори"

ЦВК ухвалила постанову про створення АІКС "Всеукраїнський референдум" у системі "Вибори"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Макроном постачання ракет для ППО та дипломатичні кроки

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

ОСТАННЄ

Порошенко вказує на ненадання обґрунтувань для санкцій протягом року попри відведені законом 15 днів

Трамп: Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів"

Порошенко обговорив з Мартою Кос шляхи прискорення євроінтеграції України

Гарантії безпеки від США та ЄС відкриють шанс на мир - заступник голови фракції "Батьківщина"

Рада ЄС на тижні може затвердити регламент використання EUR90 млрд для України – Порошенко після зустрічі з Кубіліусом

Порошенко в штаб-квартирі НАТО назвав ЗСУ опорою трансатлантичної безпеки

Голова комітету Ради Мережко сумнівається у результативності переговорів з РФ

Президент Тайваню щодо України: Будь-яка допомога агресору або порушення ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними

Донеччина в обмін на $800 млрд та гарантії безпеки від США та Європи – ЗМІ

Дорожня карта ЄС передбачає прискорений вступ України до 2027 року – Орбан

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА