Інтерфакс-Україна
Політика
11:52 30.12.2025

ЦВК ухвалила постанову про створення АІКС "Всеукраїнський референдум" у системі "Вибори"

2 хв читати
ЦВК ухвалила постанову про створення АІКС "Всеукраїнський референдум" у системі "Вибори"

Центральна виборча комісія ухвалила постанову про створення інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум".

"Комісія ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум" як компонента Єдиної інформаційної-аналітичної системи (ЄАІС) "Вибори" шляхом її модернізації. А також затвердила Порядок створення зазначеної системи", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок.

Комісія звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо вжиття заходів, спрямованих на виділення коштів для втілення відповідного рішення. Окрім того, Комісія адресувала міжнародним партнерам прохання щодо сприяння у створенні вказаної АІКС.

Як пояснив заступник голови Комісії Сергій Дубовик, законодавством України на ЦВК покладено обов’язок створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Комісії, яка включатиме в себе компоненти для проведення виборів та референдумів. Однак кошти на запуск відповідної ЄІАС у державному бюджеті не виділялися раніше і не передбачені на 2026 рік.

"З огляду на це, Комісія вбачає за найбільш оптимальний варіант створити АІКС "Всеукраїнський референдум" як компонент нині функціонуючої ЄАІС "Вибори", яку цього року було модернізовано та посилено в плані кіберзахисту ", – зазначив він.

Раніше голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія повідомив, що 23 грудня вперше за час повномасштабного вторгнення постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців".

"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок – його актуалізації", – написав Арахамія в телеграм-каналі.

Теги: #цвк #вибори #референдум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 29.12.2025
Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

00:48 29.12.2025
РФ не погодилася на зупинення вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

РФ не погодилася на зупинення вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

20:57 26.12.2025
США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

19:37 26.12.2025
Вибори не мають бути частиною мирної угоди — Айвазовська

Вибори не мають бути частиною мирної угоди — Айвазовська

18:24 26.12.2025
Тимошенко пропонує робочій групі відмовитися від ідеї виборів під час війни

Тимошенко пропонує робочій групі відмовитися від ідеї виборів під час війни

17:39 26.12.2025
Наразі немає жодних перспектив організувати національний референдум - Айвазовська

Наразі немає жодних перспектив організувати національний референдум - Айвазовська

16:47 26.12.2025
Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

13:44 26.12.2025
Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

18:50 25.12.2025
Робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни засідатиме 26 грудня - Корнієнко

Робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни засідатиме 26 грудня - Корнієнко

10:31 24.12.2025
Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

ОСТАННЄ

Нардеп Сірко про переговори у Флориді: Загальні слова без плану дій

"Євросолідарність" ініціює спецзасідання Ради щодо переговорів у США і просить запросити на неї Зеленського

Перемовини Зеленського та Трампа нічого суттєво не змінили - голова комітету Ради із зовнішньої політики

"Слуга народу" внесла зміни в кошторис партії і направить 92 млн грн на Сили оборони – голова фракції

В Україні зруйновано значну кількість виборчих дільниць - Корнієнко

"Євросолідарність" наполягає на неприпустимості виборів під час воєнного стану та референдуму щодо територій – заява фракції

Два комітети Ради рекомендують профільним міністерствам робити екологічні оцінки при будівництві ВЕС — Климпуш-Цинцадзе

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

Порошенко: РФ вже стирається, Україні треба бути міцніше та відповідальніше, щоб не стертися раніше

Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА