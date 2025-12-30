ЦВК ухвалила постанову про створення АІКС "Всеукраїнський референдум" у системі "Вибори"

Центральна виборча комісія ухвалила постанову про створення інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум".

"Комісія ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум" як компонента Єдиної інформаційної-аналітичної системи (ЄАІС) "Вибори" шляхом її модернізації. А також затвердила Порядок створення зазначеної системи", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок.

Комісія звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо вжиття заходів, спрямованих на виділення коштів для втілення відповідного рішення. Окрім того, Комісія адресувала міжнародним партнерам прохання щодо сприяння у створенні вказаної АІКС.

Як пояснив заступник голови Комісії Сергій Дубовик, законодавством України на ЦВК покладено обов’язок створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Комісії, яка включатиме в себе компоненти для проведення виборів та референдумів. Однак кошти на запуск відповідної ЄІАС у державному бюджеті не виділялися раніше і не передбачені на 2026 рік.

"З огляду на це, Комісія вбачає за найбільш оптимальний варіант створити АІКС "Всеукраїнський референдум" як компонент нині функціонуючої ЄАІС "Вибори", яку цього року було модернізовано та посилено в плані кіберзахисту ", – зазначив він.

Раніше голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія повідомив, що 23 грудня вперше за час повномасштабного вторгнення постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців".

"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок – його актуалізації", – написав Арахамія в телеграм-каналі.