ЦВК напрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання повоєнних виборів

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в середу схвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

"Відповідні пропозиції будуть надіслані Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Робочій групі з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті.

У Комісії зазначили, що з початку повномасштабної агресії РФ ЦВК працює над визначенням потенційних ризиків і проблемних питань, які можуть виникнути під час організації повоєнних виборів. Перший пакет законодавчих пропозицій було підготовлено у вересні 2022 року як початкову рамку для удосконалення виборчого законодавства.

Надалі ЦВК за участі представників центральних органів виконавчої влади, народних депутатів, громадянського суспільства та міжнародних інституцій працювала в межах трьох робочих груп. Зокрема, напрацьовувалися механізми актуалізації відомостей про виборців, пропозиції щодо організації голосування громадян України, що проживають за кордоном та план заходів з підготовки й проведення післявоєнних виборів.

За результатами роботи ЦВК підготувала відповідні законодавчі пропозиції, які враховують особливості та потенційні ризики майбутніх загальнодержавних виборів. Вони можуть бути розглянуті під час напрацювання законопроєкту щодо належної організації та проведення виборів президента України та народних депутатів, які не проводились у зв’язку з введенням воєнного стану.

Як зазначив голова ЦВК Олег Діденко, напрацьовані пропозиції мають стати основою для змістовного діалогу на рівні парламенту із залученням громадянського суспільства та всіх релевантних державних інституцій, а також внеском у виконання євроінтеграційних зобов'язань України.

"Водночас Комісія жодним чином не наполягає, що запропоновані нею пропозиції є безальтернативними варіантами розв’язання проблем післявоєнних виборів. Навпаки, ми хочемо, щоб вони стали стимулом або тригером для широкої дискусії для пошуку відповідей на питання, як у післявоєнних умовах забезпечити виборчі права громадян і захистити українські демократичні вибори від втручання держави-агресора", – зазначив він.