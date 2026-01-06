Інтерфакс-Україна
02:50 06.01.2026

Трамп: у Венесуелі не буде виборів щонайменше протягом 30 днів, Родрігес співпрацює з США

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Венесуелі не проводитимуть нові вибори щонайменше протягом найближчих 30 днів, оскільки країна, за його словами, перебуває у стані, який не дозволяє організувати голосування, зазначив він в інтерв’ю для NBC News.

"Спочатку ми маємо відновити країну. Не можна проводити вибори. Люди просто не змогли б проголосувати", — сказав Трамп, додавши, що виборчий процес "займе певний час".

Він також підтвердив співпрацю США з новою очільницею Венесуели Делсі Родрігес, яка була приведена до присяги в понеділок після затримання Ніколаса Мадуро американськими силами. За словами Трампа, Родрігес взаємодіє з американськими посадовцями, однак до усунення Мадуро контактів між її табором і США не було.

"Рубіо вільно розмовляє з нею іспанською, і їхні відносини були дуже міцними", — сказав Трамп,

Трамп зазначив, що рішення щодо збереження або скасування санкцій проти Родрігес буде ухвалене найближчим часом. Він також не виключив можливості повторного військового втручання США у Венесуелі в разі припинення співпраці з боку нового керівництва країни, водночас наголосивши, що наразі не вважає це необхідним.

Президент США підкреслив, що Сполучені Штати "не перебувають у стані війни з Венесуелою", і заявив, що контроль за участю США у країні здійснюватиметься групою високопосадовців адміністрації на чолі з ним самим.

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-says-us-not-war-venezuela-rcna252427

Теги: #венесуела #вибори #співпраця #сша

