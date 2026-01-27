Заступник керівника ОП обговорив із очільниками областей приєднання когенераційних потужностей до енергосистеми України

Під час наради з очільниками обласних адміністрацій заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита обговорив питання інтеграції когенераційних потужностей до енергосистеми країни та їхнього внеску у посилення енергетичної стійкості України.

"Керівники ОВА разом із бізнесом протягом останніх років працювали в регіонах над створенням когенераційної інфраструктури для власних потреб виробництва. Це понад 700 когенераційних установок і додаткові мегавати в енергосистему. Зараз ця робота дає конкретний результат. Установки можуть і будуть посилювати енергетичну стійкість країни. Урядом прийнято відповідні рішення", – повідомив Микита.

Також обговорено ситуацію у західних гірських регіонах, де через різке потепління та збільшення опадів почався льодохід на річках, що створює ризики для громад і населених пунктів: "Керівники областей отримали доручення разом із громадами вжити відповідних заходів та посилити контроль динаміки збільшення рівня води в притоках з метою оперованого реагування на можливі надзвичайні ситуації природного характеру".

Джерело: https://t.me/zakarpatskaODA/13959