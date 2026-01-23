Інтерфакс-Україна
Події
15:40 23.01.2026

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Ситуація в енергосистемі зранку п’ятниці суттєво ускладнилася, що пояснюється виходом в аварійний ремонт одразу кількох генеруючих об'єктів, повідомила НЕК "Укренерго".

"Сьогодні вранці ситуація в енергосистемі ускладнилася, тому що одразу кілька об’єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт", – написало "Укренерго" в телеграм.

Як зазначається, у більшості регіонів країни вимушено застосовано аварійні відключення. При цьому компанія акцентувала, що головна причина вимушених відключень – це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.

"Енергосистема все ще оговтується від завданих ударів. Обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту", – пояснило "Укренерго".

Системний оператор запевнив, що ремонтні бригади роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.

"Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об’єктах, що дасть можливість скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів", – наголосило "Укренерго".

НЕК закликала в п’ятницю споживати електроенергію максимально раціонально.

У четвер перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня в Україні був найважчий день для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року. За його словами, все це через сукупність факторів, які спричинили постійні обстріли, а саме – пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі й трансформатори, постійні атаки ворога на всю енергомережу.

Теги: #енергосистема #аварійність #ускладнення #ситуація

