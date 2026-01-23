Освітній омбудсмен: Додавати до роботи педагога чергування в укритті чи "Пункті незламності" неправомірно

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що замінювати працю педагога за основним місцем роботи чергуванням або додавати до неї роботу в укритті чи "Пункті незламності" є неправомірно.

"Маю звернення щодо порушення прав освітян під час залучення до роботи в укриттях та "Пунктах незламності", примусу до відпусток та простою. Фіксуємо відмову оголошувати дистанційну роботу та примус працювати у закладі освіти при низьких температурах приміщень. Водночас влада цього міста закликає мешканців виїхати, організувати гнучкі графіки роботи й, за можливості, перевести працівників на дистанційну форму роботи", - написала Лещик в мережі Facebook.

Вона наголосила, що основне місце роботи педагога — це заклад освіти, і вони мають свій робочий час, що включає як педагогічне навантаження, так і іншу методичну чи організаційну діяльність.

"Під час канікул тривалість робочого часу залишається такою самою, як і під час освітнього процесу. Замінювати працю за основним місцем роботи чергуванням або додавати до неї роботу в укритті чи "Пункті незламності" — неправомірно", - наголосила омбудсмен.

Вона зазначила, що для того, щоб залучити працівників до іншої роботи, держава передбачила правові механізми.

Зокрема, у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов, тобто зараз не потрібно за 2 місяці повідомляти про зміну умов праці.

Як повідомлялося, раніше освітній омбудсмен Надія Лещик закликала керівників закладів освіти перевести вчителів на дистанційну форму під час канікул.